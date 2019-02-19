Более 100 тыс. предпринимателей участвовали в обучающих программах правительства Москвы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек приняли участие в образовательных программах для предпринимателей, которые проводились правительством Москвы в прошлом году. Об этом во вторник сообщается на информационном портале мэра столицы.

"В 2018 году общая аудитория бесплатных образовательных программ и таких крупных событий, как бизнес-форум "Трансформация", превысила 100 тыс. человек. Самым популярным направлением стал цифровой маркетинг: обучение по этой дисциплине прошли больше 9 тыс. москвичей", - приводятся на портале слова заместителя мэра Натальи Сергуниной.

Также популярными направлениями стали менеджмент и продажи. Мастер-классы, семинары и тренинги для предпринимателей проводятся в центрах услуг для бизнеса в рамках городской программы поддержки малого и среднего предпринимательства.