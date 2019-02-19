В Москве ограничат продажу алкоголя на время празднования 8 марта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Продажа алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре будет ограничена в дни празднования Международного женского дня в местах массовых мероприятий в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"С 8 по 10 марта в местах проведения массовых мероприятий ограничат продажу крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре. Магазинам, ресторанам и кафе, расположенным вблизи массового скопления людей, рассылаются рекомендации по ограничению продажи алкогольной продукции. Контроль за соблюдением распоряжения осуществляется управами районов города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий. Такая мера является традиционной в дни государственных праздников.

Международный женский день установлен в 1910 году по инициативе германской активистки, борца за равноправие женщин Клары Цеткин. Впервые был отмечен 19 марта 1911 года в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. В России отмечается с 1913 года. В наши дни, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, является нерабочим праздничным днем.