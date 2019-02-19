Директор гостиницы в Москве фиктивно поставил на учет более 2,7 тыс. иностранцев

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Москвы выявили факт незаконной постановки на миграционный учет более 2,7 тыс. иностранцев, которых фиктивно оформил как постояльцев директор одной из гостиниц. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов.

"В полицию поступила оперативная информация о фактах нарушения миграционного законодательства в помещении гостиницы в Архангельском переулке. Полицейские установили, что неизвестный по данному адресу незаконно поставил на миграционный учет 2755 иностранных граждан, заведомо зная, что они там проживать не будут", - сказал Титов.

По его словам, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель столицы, являющийся директором гостиницы. Как выяснили полицейские, мужчина, неправомерно используя доступ к специальному программному обеспечению, поставил на миграционный учет приезжих граждан, не предоставив им жилье. "Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации").Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию лиц, причастных к данному противоправному деянию", - заключил руководитель пресс-службы ГУ МВД.