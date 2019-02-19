Новый съемочный павильон и Дом костюма киностудии "Мосфильм" планируют открыть в апреле

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новый съемочный павильон № 16 и Дом костюма и реквизита киноконцерна "Мосфильм", строительство которых началось в августе 2017 года, введут в эксплуатацию в апреле этого года, сообщил журналистам во вторник советник управления Мосгосстройнадзора Алексей Тимощенко в ходе итоговой проверки строительства объектов.

"Ориентировочный срок ввода - начало апреля 2019 года. Готовность объектов составляет 99%, ведутся пуско-наладочные работы", - сказал Тимощенко.

Он напомнил, что разрешение на строительство было получено в июне 2017 года, фактические работы начались в конце августа того же года. Завершение строительства планировалось до августа 2019 года, но работы идут с опережением, сообщил представитель Мосгосстройнадзора.

По словам представителя надзорного ведомства, за время работ было зафиксировано несколько нарушений. Так, были замечания по качеству работ в части дефектов бетонирования, по охране труда и по ведению исполнительно-технической документации. "Замечания не критичные, устранились в срок. Было составлено девять протоколов, наложено и оплачено штрафов на сумму 575 тыс. рублей", - уточнил Тимощенко.

Он также сообщил, что данный павильон будет самым большим в Европе по количеству реквизита. Также при строительстве съемочного павильона, по словам представителя Мосгосстройнадзора, были представлены высокие требования к акустике, чтобы съемки могли вестись сразу с озвучкой, без необходимости дубляжа.

О киностудии

Возведение новых павильонов начали в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о модернизации "Мосфильма". Всего запланировано четыре объекта: съемочные павильоны № 16 и № 17, Дом костюма и реквизита и киноконцертный комплекс. Строительство второй очереди - павильона № 17 и киноконцертного комплекса - начнется в 2019 году.

Как ранее сообщал гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, подобного строительства в советской и российской киноиндустрии не было с середины ХХ века. Он уточнил, что в Доме костюма и реквизита будет находиться порядка миллиона единиц хранения, в том числе около 300 тыс. костюмов.

Киноконцерн "Мосфильм" является ведущим предприятием киноиндустрии России и одной из крупнейших киностудий Европы, занимает территорию площадью 30 га. Киностудия была создана в начале 1920-х годов, с тех пор в павильонах "Мосфильма" было создано более 2,5 тыс. фильмов, многие из которых вошли в Золотой фонд отечественного и мирового киноискусства. Среди них - "Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзейштейна, "Цирк" Григория Александрова, "Сталкер" Андрея Тарковского, "Кавказская пленница" Леонида Гайдая, "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова, "Калина красная" Василия Шукшина.

Киноконцерн располагает 15 съемочными павильонами, в течение последних 20 лет павильоны были реконструированы, сейчас их мощности загружены почти на 100%. Гордость "Мосфильма" - уникальные коллекции костюмов, мебели и реквизита, которые насчитывают порядка 400 тыс. единиц хранения, в том числе около 300 тыс. костюмов и порядка 100 тыс. единиц реквизита. Эти коллекции начали собираться практически сразу после образования киностудии.

С 1998 года гендиректором и председателем правления киноконцерна "Мосфильм" является народный артист России Карен Шахназаров. Производственная мощность киностудии в целом - более 100 фильмов в год. В настоящее время на "Мосфильме" идет работа над 86 фильмами, из них 23 картины находятся в съемочном периоде.

В новость внесена правка (12:40) — исправлены опечатки в названии учреждения, правильно - Мосгосстройнадзор.