Пассажиропоток трех линий метро Москвы и МЦК вырос из-за закрытия участка красной ветки

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Пассажиропоток Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской линий метро, а также Московского центрального кольца (МЦК) увеличился в связи с закрытием участка Сокольнической линии метро. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе подземки.

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульваром Рокоссовского" закрыт для пассажиров с 16 по 24 февраля.

"В связи с закрытием пяти станций Сокольнической линии вырос пассажиропоток на станциях Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской линий и МЦК. Наибольший прирост пассажиров получили станции, которые находятся в зоне закрытого участка Сокольнической линии: "Бульвар Рокоссовского", "Локомотив", "Ботанический сад" и "Измайлово" Московского центрального кольца и станций метро "Семеновская", "Щелковская", "Электрозаводская" и "Ботанический сад", - сказал собеседник агентства.

Так, в понедельник, 18 февраля, станцией МЦК "Бульвар Рокоссовского" воспользовались в три раза больше пассажиров, чем в этот же день прошлого года, станцией "Локомотив" - в два раза больше. Пассажиропоток станции МЦК "Измайлово" в понедельник составил свыше 15 тыс. пассажиров, что на 4,8 тыс. больше, чем в аналогичный период прошлого года. На более чем 5 тыс. вырос пассажиропоток на станции "Ботанический сад".

"Увеличилось количество пассажиров на станциях Калужско-Рижской, Арбатско-Покровской и Калининской линиях метро. Станцией "Щелковская" воспользовались на 5 тыс. больше пассажиров, чем 18 февраля прошлого года, станцией "Семеновская" - на 9 тыс. больше", - добавил собеседник агентства.

Московский метрополитен поблагодарил пассажиров за использование альтернативных маршрутов транспорта - благодаря этому удалось избежать больших нагрузок на станции "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий, которые являются одними из самых загруженных в подземке.

О закрытии участка

Участок Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями "Красносельская" и "Бульваром Рокоссовского" закрыт для пассажиров с 16 по 24 февраля. Ограничения связаны с этапом строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), которое требует временного прекращения движения поездов. В эти дни между закрытыми станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также подъезды к ним.