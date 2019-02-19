Движение ограничат в центре Москвы в день послания президента Федеральному собранию

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Движение будет ограничено на ряде улиц в центре Москвы в среду, 20 февраля, в день обращения президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта.

Там уточняется, что в этот день с 05:00 мск до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улице Ильинке от Красной до Новой площади; по Рыбному переулку от Ильинки до Варварки; по Большому Черкасскому переулку от Малого Черкасского переулка до Ильинки. Также будет закрыт проезд по Малому Черкасскому переулку от Большого Черкасского переулка до Новой площади.

Президент России Владимир Путин 20 февраля в 12:00 мск огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На это мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, послание президента пройдет не в Кремле, поскольку в Георгиевском зале, где ранее президент выступал с такими обращениями, идет ремонт.

Путин выступал с посланием 14 раз (последний - 1 марта 2018 года), Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза. Нынешнее послание станет для Путина пятнадцатым.