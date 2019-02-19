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Снаряд времен войны нашли при строительных работах в жилом комплексе в Москве

Снаряд вывезут в безопасное место и уничтожат

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили во время строительных работ в жилом комплексе недалеко от станции метро "Савеловская" в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Снаряд нашли на территории жилого комплекса "Шереметьевский" на Складочной улице. Его обнаружили во время строительных работ. На место прибыли полиция, МЧС и представители военной комендатуры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время снаряд будет вывезен в безопасное место и уничтожен.

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