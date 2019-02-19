Эксперимент с электронным голосованием планируют провести на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования планируется впервые провести на выборах в Мосгордуму по инициативе московских властей. Об этом сообщил во вторник ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев по итогам заседания рабочей группы при Администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства.

По его словам, рабочая группа и Центризбирком поддержали инициативу московских властей провести экспериментальное электронное голосование в одном из одномандатных округов на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

"Избиратель через московский портал mos.ru перепишет себя со своего участка на электронный избирательный участок. Там сформируется список избирателей, который будет закрыт за три дня до выборов", - пояснил Булаев технологию электронного голосования.

В день голосования избиратель должен будет зайти в свой личный кабинет на сайте mos.ru, получить электронный бюллетень и проголосовать. "Там будет жесткая система защиты результатов голосования, голоса будут поступать в электронный избирательный участок", - отметил зампред ЦИК, добавив, что электронная участковая избирательная комиссия будет базироваться в помещении, там будут вести учет проголосовавших в режиме реального времени.

Булаев сообщил также, что уже разработаны два проекта поправок в законодательство, необходимых для реализации электронного голосования и голосования на так называемых цифровых участках.

Ранее идею провести на выборах в Мосгордуму эксперимент по электронному голосованию высказывал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он предлагал рассмотреть возможность использования для идентификации избирателей аналог паспорта болельщика, который применялся на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

О цифровых участках

Ранее в ЦИК сообщили, что в единый день голосования в столице будет создано 30 универсальных цифровых участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день выбирают губернаторов. Прикрепляться к этим участкам избиратели будут, используя механизм "Мобильный избиратель".

Голосование на этих участках будет проводиться с помощью комплексов электронного голосования (КЭГов).

Если этот эксперимент будет признан успешным, то в следующем году по всей стране планируется создать 5 тыс. таких экстерриториальных участков.