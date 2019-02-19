Сообщение об угрозе взрыва на Казанском вокзале в Москве оказалось ложным

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили Казанский вокзал в Москве после сообщения об угрозе взрыва, оно не подтвердилось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

"С применением служебно-разыскной собаки проверены все помещения вокзала, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что с 18:00 мск вокзал работает в штатном режиме. График движения поездов не нарушался.

Во вторник в Москве и области проверке подверглись почти 30 объектов из-за сообщений об угрозах взрыва. В их числе, помимо вокзала, оказались крупные торговые центры, гостиница "Космос", ВДНХ и Останкинская телебашня, утром были "заминированы" и несколько школ, сообщения об угрозе взрывов получили несколько ТЭЦ, пять из которых находятся в Подмосковье. Более половины объектов уже проверены, угрозы взрывов не подтвердились. Из зданий были эвакуированы свыше 20 тыс. человек.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.