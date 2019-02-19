В Москве за восемь лет в рамках "Программы-200" построено более 80 храмов

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Ермилов/. Программа строительства православных храмов в Москве позволила создать 85 новых храмовых комплексов в течение восьми лет. Об этом сообщил во вторник депутат Госдумы, куратор программы Владимир Ресин в ходе "делового завтрака", организованного Российской газетой.

"За последние восемь лет в городе возведено уже 85 храмовых комплексов, 61 из них введен в эксплуатацию, из которых 11 только в 2018 году, а еще 12 готовятся к вводу. Мы поставили перед собой цель - сдавать в год не менее 10 храмов и 10 начинать. Кроме того, установлены 140 временных деревянных часовен", - сказал он.

По словам Ресина, строительство осуществляется исключительно за счет пожертвований жителей города, не затрагивая при этом городской бюджет. "Кто-то деньги дает, кто-то материалы, а кто-то сам работает на строительстве. Я прикидывал, получается, что в год примерно осваивается от 1,5 до 3 миллиардов рублей. В итоге, если перевести в денежный эквивалент, с момента старта программы пожертвовано порядка 30 миллиардов рублей", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что главным критерием при выборе строительной площадки является ее максимальная доступность, в том числе для москвичей с ограниченными возможностями здоровья. "Главное, что Москва сделала, - это предусмотрела в генеральном плане развития города, а затем выделила церкви безвозмездно 232 участка земли. Причем не где- нибудь, а в шаговой доступности от жилья, чтобы люди в любом возрасте могли без транспорта прийти в церковь помолиться", - подчеркнул Ресин.

По его словам, не было случая, чтобы храм начали строить, а потом из-за нехватки денег бросили. "Задержки, да, бывают, но строительство всегда доводится до конца. Просто 2-3-4 миллиона рублей на деревянную часовню вместимостью человек на 150-200 собрать легко, а вот на капитальный храм денег надо уже значительно больше. Но и это не беда: вокруг часовен образуются приходы, увеличивается число прихожан, появляются спонсоры из местных жителей. Появляется сначала проект, а потом уже возводится капитальный храм", - добавил куратор программы.