На ВДНХ 21 февраля проведут несколько бесплатных экскурсий

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Цикл бесплатных экскурсий проведут на ВДНХ по случаю празднования Всемирного дня экскурсоводов 21 февраля. Как сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы, гостям расскажут об истории главной выставки страны и покажут несколько экспозиций.

"К празднику на ВДНХ подготовили серию бесплатных экскурсий по территории и основным экспозициям. Гости узнают об истории комплекса, вместе с гидами посетят выставки, посвященные литературе и искусству. Завершится программа обзорным туром по крупнейшему космическому музею страны - центру "Космонавтика и авиация", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что вместе с гостями праздновать Всемирный день экскурсовода будут 54 сотрудника выставки (включая работников музеев-резидентов). Это специалисты с историческим, искусствоведческим, культурологическим и лингвистическим образованием.

Об истории ВДНХ посетителям расскажут на обзорной экскурсии. Участники узнают интересные факты о знаменитых павильонах и фонтанах, об открытии современных образовательных, культурных и досуговых пространств (сбор группы у арки главного входа в 13:00).

В павильоне "Рабочий и колхозница" в 16:00 начнется экскурсия по экспозиции "Явление героя. В поисках Михаила Булгакова". В выставочных залах - уникальные материалы и документы, связанные с жизнью и произведениями писателя. В этом же павильоне в 18:00 стартует экскурсия по выставке "Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея". Она охватывает период русского изобразительного искусства с первой половины ХVIII века до 70-х годов XX века. Гости увидят более 130 произведений, среди которых работы Василия Сурикова, Ильи Репина, Алексея Саврасова.

В павильоне №16 "Гидрометеорология" в 19:30 начнется экскурсия по выставке "Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева", на которой представлено более 50 моделей одежды и около 100 аксессуаров ведущих мировых брендов. Еще одна экскурсия - по центру "Космонавтика и авиация" - начнется в 20:00. В павильоне №34 "Космос" находится более 120 уникальных экспонатов, свыше 2 тыс. архивных документов, фото- и видеоматериалов.