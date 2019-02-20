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На дорогах Москвы станет больше сотрудников ДПС

Кроме того, планируется сократить часть командного состава столичного управления ГИБДД

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ГУ МВД РФ по Москве сократит спецбатальон ГИБДД по обслуживанию МКАД, сообщил в среду на заседании Мосгордумы начальник столичного главка полиции Олег Баранов.

"Сокращаются один специальный батальон по обслуживанию МКАД и целый ряд структурных подразделений именно в самом управлении ГИБДД, которые будут переформированы в структурных подразделениях административных округов как отделы по обслуживанию территорий того или иного округа", - сказал он.

Баранов пообещал, что будет сокращен только командный состав столичного управления ГИБДД. "Для жителей города Москвы скажу проще: сотрудников именно дорожно-патрульной службы станет на территории обслуживания больше", - отметил он.

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