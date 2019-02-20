Доходный дом XIX века на Трубной улице в Москве стал объектом культурного наследия

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мосгорнаследие подписало приказ о включении доходного дома XIX века на Трубной улице в реестр объектов культурного наследия, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Доходному дому, расположенному по адресу: Трубная улица, д. 27, стр.1, присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения <...> До сих пор не удалось установить, кто был автором проекта этого здания", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он отметил, что здание дает горожанам представление о традиционной деревянной застройке Москвы второй половины XIX века. Дом хорошо сохранил объем, планировку и декор фасадов, которые имеют крайне простое декоративное решение, основанное на приемах архитектуры позднего классицизма с элементами эклектики.

Изначально здание состояло из каменного первого этажа и деревянного мезонина. Первый этаж объекта был завершен в 1810 году. В тот период строение являлось главным домом небольшой городской усадьбы и было жилым. Второй деревянный этаж и галерею достроили в 1860 году, тогда дом и стал доходным.