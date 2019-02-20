Дизайн станции метро Москвы "Мичуринский проспект" БКЛ утвердили после доработки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы на заседании в среду согласовал дизайн-проект для станции метро Большой кольцевой линии (БКЛ) "Мичуринский проспект" после того, как он был доработан, сообщила пресс-служба Москомархитектуры по итогам заседания.

В ноябре прошлого года дизайн-проект был отклонен из-за недоработанного проекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ), а также выбранного проектировщиками стиля. У экспертов возникли вопросы к предложенному дизайну станции в китайской тематике, поскольку ее будет строить китайская компания.

"Теперь дизайн доработан, авторы концепции внимательно отнеслись к нашим замечаниям. Доработаны пешеходные маршруты, получено согласование от местных муниципальных депутатов и префектуры. Также проектировщики пригласили китайских художников, которые помогли им доработать орнамент отделки станции", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Как отмечается в сообщении, в основу оформления станции лег китайский иероглиф, означающий дружбу. К нему добавлены растительные мотивы, отсылающие к работе биолога Ивана Мичурина. Орнамент будет украшать красные колонны станции.

Большая кольцевая линия - строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичной подземки, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.