Сотрудникам закрывшегося роддома в Зюзине предложили работу в клиниках Москвы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Всем сотрудникам закрывшегося три месяца назад роддома № 10 в Зюзине предложена работа в других городских клиниках. Об этом сообщается в среду на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ и блогосфере активно обсуждалась приостановка работы единственного в районе Зюзино роддома, медучреждение было закрыто по решению суда по предписанию Роспотребнадзора, который обнаружил там нарушения санитарно-эпидемиологическо режима. Экспертиза здания показала, что деятельность роддома не может быть продолжена без отселения и капитального ремонта, отмечали в департаменте здравоохранения. В настоящий момент рожениц, планировавших роды в этом родильном доме, перевели в Центр планирования семьи и репродукции (ЦПСиР), который является одним из головных медицинских учреждений города. Также отмечалось, что жители района смогут выбрать, какой медицинский объект им будет нужен на месте закрытого роддома.

Как следует из официального списка сотрудников роддома № 10 Москвы, опубликованном на сайте учреждения, в нем числится на момент закрытия 198 человек, включая младший персонал.

"Сегодня состоялась встреча с трудовым коллективом филиала № 1 ЦПСиР, на которой были представлены результаты экспертизы здания, а также предложены вакансии в современных медицинских организациях города каждому сотруднику коллектива. Во встрече приняли участие более 50 сотрудников, ранее приглашенных на общее собрание трудового коллектива. Среди них сотрудники, которые уже трудоустроены в головное подразделение ЦПСиР, другие акушерские стационары города и сотрудники, находящиеся в вынужденном простое. На данный момент трудоустроено уже более 70 сотрудников филиала", - говорится на сайте.

Там уточняется, что каждому сотруднику роддома обеспечивается индивидуальный подход с учетом его места жительства, занимаемой должности и соответствующего образования. Также сотрудникам было предложено пройти курсы повышения квалификации, переподготовку с последующими карьерными возможностями в медицинских организациях города.