Главу управляющей компании в Москве обвиняют в смерти мужчины от упавшего льда

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение главе управляющей компании в Москве за гибель мужчины от упавшего с крыши подъезда льда. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "установлено, что управляющий ООО УК "Дом-Мастер" не обеспечил надлежащее исполнение работниками своих обязанностей и не осуществил контроль за очисткой сотрудниками кровли дома, а также за санитарным состоянием и чистотой крыши дома, что привело к гибели мужчины".

Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"), которая предусматривает от штрафа в размере до 500 тыс. рублей до лишения свободы на срок до шести лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

15 января на 51-летнего жителя Брянской области с крыши жилого дома в Лялином переулке в центре Москвы упал лед. Мужчину госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с черепно-мозговой травмой, где ему была проведена операция, но спасти его не удалось.

Как ранее заявили в префектуре Центрального административного округа столицы, компании не раз направлялись требования очистить крышу. Басманная прокуратура Москвы направила представление директору управляющей компании "Дом-Мастер" 6 января 2019 года.

В управляющей компании ТАСС ранее сообщили, что "Дом- Мастер" оказывает всю необходимую помощь семье погибшего. При этом, по данным представителя компании, зона, где на мужчину упал лед, была ограждена. Накануне ЧП была проведена уборка кровли от снега, но убрать наледь в труднодоступных местах ниже кровли сотрудники УК самостоятельно не могли и дожидались приезда спецтехники, оградив опасную зону, в которой оказался мужчина.