Москва выдала в 2018 году около 450 тыс. патентов для трудовых мигрантов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Количество выданных трудовых патентов для мигрантов в Москве в 2018 году сохранилось на уровне предыдущего года и составило 449,9 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководителя департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова.

"В 2017 году в городе Москве иностранным гражданам выдано 453 тыс. патентов на право осуществления трудовой деятельности. Поступления в городской бюджет от уплаты иностранными гражданами авансовых платежей по НДФЛ за патент в 2017 году составили 15,7 млрд рублей. За 2018 год в миграционном центре столицы было выдано 449,9 тыс. трудовых патентов для работы, а объем поступлений в городской бюджет составил 17,4 млрд рублей. Всего с начала работы в 2015 году предоставлено более 1,7 миллиона трудовых патентов", - привели данные в экономическом блоке столицы.

Таким образом, объем разрешений на работу стабилизировался.

"Благодаря разъяснительной работе трудовые мигранты без посредников получают в [миграционном] центре патент, самостоятельно продлевают его действие, совершают ежемесячные платежи", - передала пресс-служба слова Ефимова. Он добавил, что все процедуры в Московском миграционном центре в Сахарово (специализированный многофункциональный центр, расположен в Новой Москве) осуществляются с использованием современных технологий: электронная очередь, проход по QR-коду на браслете, SMS-уведомление.

"Еще в 2013 году более половины жителей столицы считали миграцию проблемой номер один. Сегодня опросы показывают, что острота этого вопроса существенно снизилась", - считает вице-мэр. По его мнению, для москвичей важно, что мигрант работает в городе легально, прошел все предписанные законом проверки. "Для города это необходимая столичной экономике квалифицированная рабочая сила, а для мигранта патент - это законность его пребывания и работы на московской земле", - заключил Ефимов.