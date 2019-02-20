Драма "Похищение Караваджо" открыла кинофестиваль "Из Венеции в Москву"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Основанная на реальных событиях картина итальянского режиссера Роберто Андо "Похищение Караваджо" открыла юбилейный Х Фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Москву". Открытие состоялось в среду в столичном киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"С 20 по 24 февраля у зрителей будет возможность увидеть девять фильмов, они все очень разные по тематике, можно сказать, что это плюрализм в кинематографии. Сегодня мы увидим фильм Роберто Андо. Режиссер родом из Сицилии, из города Палермо, и большая часть фильма, который мы увидим сегодня на экране, проходит в этом замечательном городе", - сказала директор Института итальянской культуры в Москве Ольга Страда.

Сюжет фильма вращается вокруг исчезновения знаменитой картины Микеланджело Меризи, вошедшего в мировую историю под именем Караваджо, "Рождество со святым Лаврентием и святым Франциском". Ровно 50 лет назад она была похищена из оратория Сан-Лоренцо в Палермо, и с тех пор является одним из самых разыскиваемых произведений искусства в мире. В 2018 году в Италии возобновили международное расследование, благодаря появившейся новой информации из показаний.

Организаторы фестиваля решили почтить память итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи, показом его картины "Двадцатый век".

"В субботу в программе будут две серии фильма "Двадцатый век". Это будет иммерсивное зрелище, пять часов вы сможете смотреть эту замечательную фреску, созданную таким великим мастером, как Бернардо Бертолуччи", - добавила Страда.

X Фестиваль итальянского кино "Из Венеции в Москву" представит зрителям возможность увидеть фильмы Венецианского международного кинофестиваля и встретиться с их создателями. Ретроспектива организована Итальянским институтом культуры в Москве при сотрудничестве с Венецианским кинофестивалем.