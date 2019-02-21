Метель, гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Облачная и снежная погода, гололедица и до минус двух градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Днем в городе температура составит от минус двух до нуля градусов",- говорится в сообщении. Синоптики предупреждают о сильном снеге местами и метели, а также ветре и обледенении, в связи с этим 21 февраля в Москве объявлен желтый уровень опасности.

В ночь на пятницу столицу ожидает похолодание, температура может опуститься до 12 градусов мороза.

Ветер днем западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/ с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус пяти до нуля градусов. В ночь на пятницу температура может опуститься до минус 15 градусов.