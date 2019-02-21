ГИБДД просит водителей отказаться от поездок на личных машинах в Москве из-за снегопада

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. ГИБДД Москвы просит водителей отказаться от поездок на личных машинах из-за снегопада в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в московском управлении Госавтоинспекции.

"По данным предварительного прогноза погоды, уже начавшийся в городе снегопад продолжится в течение двух суток. Возможно образование снежной наледи на проезжей части. В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах. По возможности, рекомендуем отказаться от поездок на личном автотранспорте", - отмечается в сообщении ГИБДД.

Кроме того, Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. "Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности", - заключили в ГИБДД.