В Москве для лицея имени Дюма построят новый корпус

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Трехэтажный корпус на металлических опорах появится у французского лицея имени Александра Дюма в Москве. При разработке дизайн-проекта здания авторы вдохновлялись идеями французского архитектора Ле Корбюзье, отмечается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для французского лицея имени Александра Дюма построят корпус в архитектурном стиле модернизм. Трехэтажное здание общей площадью около двух тысяч квадратных метров появится в Красносельском районе. Его дизайн-проект утвердили в Москомархитектуре", - говорится в сообщении.

Здание нового корпуса будет иметь правильную прямоугольную форму с фасадами из стекла и камня. На первом этаже разместят стеклянную галерею, а на втором и третьем - спортивные и гимнастические залы для занятий физкультурой, раздевалки и душевые. На территории лицея появятся спортплощадка, велопарковка и лавочки для отдыха учащихся.

Главной архитектурной особенностью нового корпуса станут металлические опоры. "Авторы проекта решили возвести корпус лицея на ножках - металлических опорах. Первым, кто предложил приподнимать здания над землей, был выдающийся французский архитектор Ле Корбюзье. Он полагал, что дома на ножках в условиях плотной городской застройки позволяют расширить пешеходное пространство", - рассказал порталу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, добавив, что именно эта концепция и легла в основу проекта нового корпуса.

Лицей имени Александра Дюма работает в Москве с 2005 года под патронатом посольства Франции. Основной его корпус располагается в Милютинском переулке, в здании бывшей французской школы, построенном в конце ХIХ века. В лицее обучаются более тысячи детей от 8 до 17 лет, преподавание ведется на французском языке.