Снегопад не осложнил дорожную обстановку в утренний час пик в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Снегопад, обрушившийся четверг на столичный регион, не осложнил дорожную обстановку в утренний час пик. Максимальный уровень пробок на дорогах Москвы составил пять баллов, сообщается в Twitter транспортного комплекса города.

"Ситуацию на дорогах круглосуточно контролирует дежурная смена ЦОДД. В случае серьезных затруднений на место для помощи автомобилистам направляется один из 17 экипажей дорожного патруля. Сейчас в Москве [уровень пробок] пять баллов, и мы все же рекомендуем отдать предпочтение городскому транспорту", - говорится в сообщении.

Ранее ГИБДД Москвы попросило водителей в четверг отказаться от поездок на личных машинах из-за снегопада в столичном регионе. Транспортный комплекс Москвы сообщал, что весь столичный транспорт подготовлен к работе в непогоду, а также готов к увеличению потока пассажиров.

На сайте Гидрометцентра сообщалось, что 21 февраля в Москве ожидается облачная и снежная погода, гололедица и до минус двух градусов. Синоптики предупредили о сильном снеге, местами метели, а также ветре и обледенении, в связи с этим 21 февраля в Москве объявлен желтый уровень опасности.