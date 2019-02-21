Москвичам расскажут о заболеваниях почек и их лечении на лекции в "Зарядье"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главный специалист Москвы по нефрологии Олег Котенко 28 февраля прочитает лекцию о заболеваниях почек в парке "Зарядье". Об этом в четверг сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"В парке "Зарядье" 28 февраля пройдет лекция "Почки здорового человека". Главный специалист Москвы по нефрологии, кандидат медицинских наук Олег Котенко расскажет о роли почек в работе организма, самых распространенных заболеваниях, способах их профилактики, диагностики и лечения", - говорится в сообщении.

"Почка - самый терпеливый орган, который будет продолжать работать на полную мощность, пока повреждение не превысит три четверти его ткани. Зачастую люди не ощущают этого и узнают о проблеме, лишь оказавшись в тяжелом состоянии. Важно регулярно сдавать анализы на белок в моче и концентрацию креатинина в крови", - цитирует портал Контенко.

Лекция из просветительского цикла "Бегу к врачу" состоится в павильоне "Заповедное посольство" в 19:00 28 февраля. Желающим посетить мероприятие нужно зарегистрироваться на сайте проекта "Бегу к врачу".