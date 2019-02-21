Роспотребнадзор завершил исследование вспышки кишечной инфекции в детсадах Москвы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор привел уточненные данные лабораторных исследований по факту вспышки кишечной инфекции в детсадах Москвы в конце 2018 года. По словам руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, из 127 выявленных случаев кишечной инфекции в семи детских садах Москвы 57 воспитанников и сотрудников дошкольных учреждений болели дизентерией.

В конце декабря 2018 года ведомство сообщило о выявлении кишечной инфекции у воспитанников детских садов на юго-востоке Москвы, у больных была обнаружена дизентерия. 1 февраля 2019 года Роспотребнадзор направил письмо представителям ОП Москвы, в котором говорилось, что всего было зарегистрировано 127 случаев кишечной инфекции, при этом не уточнялось число случаев дизентерии. Накануне совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под контроль расследование случаев дизентерии в дошкольных учреждениях. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с возникновением вспышки дизентерии была купирована достаточно оперативно, и нет необходимости брать расследование этого дела под особый контроль СК.

"Получается 57 случаев дизентерии на 127 заболевших [различными кишечными инфекциями]. Это та работа, на которую мы выходили сразу, как только видели, что у детей регистрируется вспышечная заболеваемость", - сказала Андреева на круглом столе в Общественной палате (ОП) Москвы, посвященном организации детского питания в столичных детсадах.

По ее словам, кишечная инфекция выявлена как у детей, так и у сотрудников дошкольных учреждений, которые контактировали с ними и осуществляли раздачу пищи. Всего в период вспышки заболевания было проведено более 1,3 тыс. лабораторных исследований.

"В дошкольном учреждении 2051 заболел 31 ребенок, из них 13 - дизентерией; в детском саду 3219 заболело 35 человек, из них 10 - дизентерией; в детском саду 1357 заболел 21 человек, 6 - дизентерией; в учреждении 2090 заболело 10 человек, 7 - дизентерией; в саду 1547 заболело 22 человека, из них 12 - дизентерией. В детском саду 1208 заболело 6 человек, все 6 случаев - дизентерия, в саду 2010 заболело 4 человека, из них 3 случая - дизентерия", - добавила Андреева.

По ее словам, результаты исследований направлены в главное управление Роспотребнадзора для финального заключения. Председатель комиссии по развитию гражданского общества ОП Москвы Алексей Венедиктов пообещал родительскому сообществу запросить заключение ведомства и опубликовать его в открытом доступе. Он также предложил в будущем каждого ребенка, пострадавшего в учебном учреждении от кишечной инфекции, ставить на наблюдение гастроэнтеролога. По его данным, ежедневно в дошкольные учреждения Москвы поступает 1 млн 212 тыс. порций питания, еще 499 тыс. - в школы.

Вспышка заболевания

В конце декабря 2018 года директора нескольких московских школ сообщили ТАСС, что они объявили карантин в дошкольных группах, чтобы предотвратить распространение инфекции. Как сообщали ряд СМИ, по мнению родителей, причиной заболевания нескольких детей могла быть кишечная инфекция, однако ни один из директоров не подтвердил эту версию. После этого управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование по этому факту.

По версии ведомства, дети заразились кишечной инфекцией от творога, который выпускался в Липецкой области.

Деятельность детских садов, где были зарегистрированы случаи заболеваний, приостановлена. В отношении юридических и должностных лиц возбуждены административные дела. Суд вынес решение приостановить творожную линию липецкого молочного предприятия.