Собянин поручил создать в школах Москвы 30 IT-классов в ближайшие два года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг на встрече с представителями IT-отрасли, ректорами ведущих вузов России и директорами школ поручил создать в столице 30 специализированных классов по обучению информационным технологиям.

Он отметил, что Москва стремится быть лидером в области информационных технологий.

"Вчера президент РФ Владимир Владимирович Путин в своем послании выделил раздел, посвященный вызовам современности, которые существуют в мире, одна из них - это конкурентность в области информационных технологий. <...> У нас неплохая база для этого - университеты, IT-компании, которые занимают процентов 80 от всего рынка России, у нас основа для активного развития этих отраслей. <...> Надеюсь, что в ближайшие год-два три десятка таких классов [по обучению информационным технологиям] появятся", - сказал Собянин.

По его словам, в последние годы в столичных школах были созданы инженерные, академические, медицинские и кадетские классы, но классов по обучению информационным технологиям не было. При этом городские школы оснащены самым современным оборудованием, но при необходимости компьютерная техника может быть обновлена. Собянин отметил, что для создания таких классов необходима связь между ведущими вузами страны, IT-компаниями, специалистами. "Тогда мы действительно можем получить хороший уровень образования для поступления в вузы, <...> по сути, это предпрофессиональный уровень", - добивал он.

Также мэр считает необходимым поднять уровень уроков информатики, которые, по его словам, требуют нового осмысления. Это касается и Единого госэкзамена (ЕГЭ) по информатике, добавил он.

Об IT-классах

Ожидается, что первые IT-классы будут открыты c 1 сентября для учащихся десятых классов в школах, которые будут отобраны на конкурсной основе. Курс обучения рассчитан на два года. Школьники будут изучать информационные технологии на продвинутом уровне, включая знакомство с архитектурой и разработкой информационных систем, искусственным интеллектом, инструментами анализа социальных сетей, средствами защиты информационных комплексов, методами криптографии и другими направлениями.

Главными партнерами и разработчиками программ обучения в рамках проекта "IT-класс" стали компания "Яндекс", Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" и Университет ИТМО в кооперации с известными профильными вузами - Московским государственным техническим университетом им. Баумана, МФТИ, Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" и Московским политехническим университетом.

Встреча Собянина со специалистами в области информационных технологий и образования прошла в школе № 2098, где до начала совещания мэр познакомился с работой IT- полигона - одного из проектов столичного образования. Этот полигон размещен в актовом зале школы, который до этого практически не использовался в учебном процессе. В помещении сделали ремонт и поставили современное IT-оборудование: компьютеры, робототехнические конструкторы, наборы по микроэлектронике и мехатронике, 3D-принтеры, станки с числовым программным управлением. В настоящее время IT-полигоны созданы в восьми школах Москвы, и планируется дальнейшее расширение этого проекта.