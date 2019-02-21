Очередная оттепель ожидается в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Потепление до плюс 4 градусов ожидается в Москве со следующего понедельника, 25 февраля. Об этом ТАСС в четверг сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Погода сейчас очень изменчивая - после кратковременного похолодания 22-23 февраля снова наступит потепление. 25 февраля ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, в дальнейшем будет около нуля", - сказала она.

При этом 22 февраля температура в столице понизится до минус 10-12 градусов ночью и минус 8-10 градусов днем. В ночь на 23 февраля ожидается до минус 14 градусов ниже нуля, дневная температура составит минус 5-7 градусов.