Дело в отношении владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" передали в суд

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба", обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили журналистам в столичной прокуратуре, 53-летний москвич обвиняется в восьми эпизодах неуплаты налогов.

"По версии следствия, обвиняемый, являясь фактическим руководителем и собственником ряда организаций, входящих в сеть ресторанов "Корчма Тарас Бульба", с января 2011 года по март 2014 года обеспечил сокрытие в бухгалтерском учете и налоговой отчетности реальных доходов организаций, организовал отражение в налоговых декларациях ложных сведений о суммах налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет за 2011-2013 годы. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 650 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Басманный суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее источник ТАСС сообщил, что бенефициар сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы бизнесмена, заявил ТАСС, что его подзащитный готов возместить ущерб, который установлен в ходе следствия. По словам юриста, ранее в рамках уголовного дела был наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 1 млрд рублей.