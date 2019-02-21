Движение восстановили на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на Страстном бульваре в Москве восстановлено после ограничений из-за падения автокрана, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение по Страстному бульвару восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что автокран упал на проезжую часть на Страстном бульваре неподалеку от кинотеатра "Россия" в центре Москвы. О пострадавших не сообщалось.

Автомобилисты объезжали участок от Малой до Большой Дмитровки по улицам Тверская и Петровка.