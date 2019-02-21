Собянин: заболевшие кишечной инфекцией дети были под индивидуальным наблюдением медиков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Все заболевшие кишечной инфекцией в конце 2018 года в Москве дети прошли лечение и были под индивидуальным наблюдением врачей, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"С первого дня держу эту ситуацию под контролем. Обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение пострадавших детей", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр поблагодарил Общественную палату (ОП) Москвы и москвичей, которые проявили внимание проблеме. "Питание детей - важнейшая тема, и ею надо заниматься постоянно. Уверен, что прозвучавшие [на прошедшем в четверг в ОП Москвы заседании] предложения позволят усилить контроль качества дошкольного питания", - добавил Собянин.

Управление Роспотребнадзора по Москве в конце декабря 2018 года сообщило о выявлении вспышки кишечной инфекции у воспитанников детских садов на юго-востоке Москвы, в частности была диагностирована дизентерия. Впоследствии выяснилось, что всего заболели 127 человек, из низ дизентерией - 57. По версии Роспотребнадзора, возбудитель болезни был в твороге, который поставлялся с предприятия в Липецкой области.

Деятельность детских садов, где были зарегистрированы случаи заболеваний, была приостановлена, а в отношении юридических и должностных лиц были возбуждены административные дела. Также суд вынес решение приостановить творожную линию липецкого молочного предприятия.

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