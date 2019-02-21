Пассажирам московского метро возле станции "Комсомольская" стали бесплатно раздавать чай

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пункт раздачи бесплатного чая открылся рядом со станцией "Комсомольская" московского метро, он будет работать до 24 февраля, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе столичной подземки. Там отметили, что это уже вторая точка, где угощают горячим чаем, близ временно закрытого участка Сокольнической линии.

"С первого дня закрытия мы раздаем чай пассажирам на станции "Локомотив" Московского центрального кольца. За пять дней чаем угостились более 4 тыс. пассажиров. В связи с ухудшением погоды мы приняли решение добавить еще одну точку и раздавать горячий напиток на станции "Комсомольская", - сказали в пресс-службе.

С 16 по 24 февраля для строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии закрыт участок Сокольнической линии между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского". В эти дни между закрытыми станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также подъезды к ним.