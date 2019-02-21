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Движение на красной ветке московского метро восстановлено после падения человека на рельсы

Информации о его состоянии нет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Движение поездов через станцию "Тропарево" Сокольнической линии Московского метрополитена полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Вечером в четверг движение было приостановлено из-за падения человека на рельсы.

"В настоящий момент человека подняли с рельс. Информации о его состоянии пока нет. Станция работает в обычном режиме. До закрытия метро по ней в сторону станции "Юго-Западная" пройдет несколько пассажирских составов, последний из которых, как ожидается, будет вскоре после 01:00 мск", - рассказал собеседник агентства.

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