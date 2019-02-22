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Похолодание до минус 10 градусов и снег ожидаются в Москве в пятницу

Ночью температура может опуститься до минус 14 градусов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Облачная и снежная погода, гололедица и до минус 10 градусов ожидаются в пятницу в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 8-10 градусов мороза. Синоптики предупреждают о снеге и метели местами, а также ветре, в связи с этим 22 февраля в Москве объявлен желтый уровень опасности. В ночь на субботу температура может опуститься до минус 14 градусов.

Ветер днем северный, 8-13 м/с, местами порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов мороза. В ночь на субботу температура может опуститься до минус 17 градусов.

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