Около 10 тысяч залпов праздничных салютов прогремят в Москве в День защитника Отечества

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Порядка десяти тысяч залпов праздничных салютов прогремят в День защитника Отечества в Москве, фейерверк будут запускать с 16 площадок в столице. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства города.

"Праздничные залпы прогремят в столичном небе 23 февраля в 21:00. Пиротехническое шоу продлится 10 минут. За это время 74 салютные установки совершат около 10 тысяч выстрелов. Для светового представления в столице подготовили 16 специальных площадок. ", - говорится в сообщении.

Площадки для салюта расположены преимущественно в парках и на берегах водоемов. Карта их расположения опубликована на портале открытых данных Москвы.

"Синхронность залпов будут корректировать по радиосвязи. Главными площадками в этот день станут Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная - наибольшее количество салютных установок будет именно там", - приводятся в сообщении данные пресс-службы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

На Поклонной горе к салюту холостыми выстрелами присоединятся пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

День защитника Отечества отметят в России в субботу, 23 февраля. Этот праздник появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".