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Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Москве к Масленице

Они продлятся до 10 марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 50 бесплатных экскурсий пройдут в Москве в рамках фестиваля "Московская Масленица", они начнутся 23 февраля и продлятся до 10 марта. Об этом сообщается на https://www.mos.ru/ мэра и правительства столицы в пятницу.

"В рамках фестиваля "Московская Масленица" в столице проведут более 50 бесплатных экскурсий. В их число войдут самые популярные пешеходные прогулки проекта "Гуляем по Москве". Экскурсии будут проводиться с 23 февраля по 10 марта", - говорится в сообщении.

Участникам экскурсий расскажут о местах в Москве, связанных с Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой, Сергеем Есениным, Федором Шаляпиным и Сергеем Дягилевым. Также в программе есть пешеходные прогулки по Тверской улице, Шаболовке, Волхонке, Остоженке, Арбату.

В сообщении уточняется, что экскурсии будут длиться от полутора до двух часов. Расписание мероприятий будет опубликовано на сайте проекта, там же можно будет зарегистрироваться для участия.

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