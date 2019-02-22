Вход в Московский зоопарк будет бесплатным для людей в белом в День полярного медведя

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский зоопарк планирует отметить День полярного медведя 27 февраля специальной программой. В этот день люди в белой верхней одежде, белом шарфе и шапке смогут попасть внутрь бесплатно, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Посетители, у которых будет хотя бы два белых предмета одежды, получат 40-процентную скидку на билет", - говорится в сообщении.

Праздничная программа в зоопарке начнется в 11:00 и закончится в 17:00. В программу мероприятия входит экскурсия по экспозиции "Полярный мир" на новой территории зоопарка. Отмечается, что участники познакомятся с животными, обитающими на Крайнем Севере, и узнают, почему у белых медведей шерсть приобретает зеленоватый оттенок, как охотятся полярные совы, почему росомаху называют обжорой и правда ли, что человеку все-таки удалось приручить этого опасного зверя.