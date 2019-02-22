Катки в Москве превратят в концертные площадки в рамках ежегодной акции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Катки в 16 московских парках вечером 28 февраля превратятся в концертные площадки в рамках ежегодной акции "Ночь на катке", музыканты на них будут исполнять рок, фанк, соул, электро и музыку других направлений. Об этом сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"В последний день зимы в столице пройдет ежегодная акция "Ночь на катке". В этом году ее тема - "Музыкальный лед". На один вечер катки в 16 городских парках превратятся в концертные площадки. В "Сокольниках", Бабушкинском и Измайловском парках, саду "Эрмитаж", Парке Горького и других зонах отдыха выступят музыканты, которые исполнят композиции в разных стилях - от рока до фанка", - говорится в сообщении.

Так, в Парке Горького пройдет дискотека в стиле электро, композиции сыграют диджеи из группы Menzo DJ's, вместе с гостями на льду будут фигуристы в светящихся костюмах. В парке "Сокольники" кавер-группа Bridge Brothers Band исполнит джаз и соул. В парке 50-летия Октября вечер будет посвящен гитарным риффам.

Вход на катки будет свободным с 18:00 до 22:00 мск, а в Парке Горького - до полуночи.

Полный список парков, участвующих в акции, опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.