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Около 4 мм осадков выпало в Москве к утру 22 февраля

По словам синоптиков, в начале следующей недели в столицу придет очередная оттепель
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 4 мм осадков выпало в Москве к утру пятницы, сообщил ТАСС замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

"За вчерашний день и к утру 22 февраля выпало совсем немного - около 4 мм по метеостанции ВДНХ. Ветер был достаточно сильный, поэтому казалось, что снега много", - сказал он.

Он добавил, что в ближайшее время непогоды и сильного ветра не ожидается. После кратковременного похолодания в воскресенье, 24 февраля, в столицу придет очередная оттепель, в этот день также может выпасть около 4 мм осадков.

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