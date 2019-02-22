Около 4 мм осадков выпало в Москве к утру 22 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 4 мм осадков выпало в Москве к утру пятницы, сообщил ТАСС замначальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

"За вчерашний день и к утру 22 февраля выпало совсем немного - около 4 мм по метеостанции ВДНХ. Ветер был достаточно сильный, поэтому казалось, что снега много", - сказал он.

Он добавил, что в ближайшее время непогоды и сильного ветра не ожидается. После кратковременного похолодания в воскресенье, 24 февраля, в столицу придет очередная оттепель, в этот день также может выпасть около 4 мм осадков.