Глава "Канала им. Москвы" назвал предварительные причины затопления Тушинского тоннеля

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Причиной промыва дамбы и затопления Тушинского тоннеля в Москве в январе этого года могут быть работы по строительству его третьей очереди в 2000 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал им. Москвы" Герман Елянюшкин по предварительным итогам работы комиссии по расследованию причин аварии.
"По предварительным данным, полученным в ходе изыскательских работ, причиной промыва дамбы могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля", - сказал он.
В результате обвала грунта со стороны правого берега водоканала утром 10 января образовалась промоина, через которую поток воды и глины хлынул на проезжую часть Тушинского тоннеля. Никто не пострадал, однако движение на примыкающем Волоколамском шоссе, одной из загруженных магистралей Москвы, в зоне происшествия было остановлено почти на восемь часов.
Заммэра Москвы Петр Бирюков ранее сообщил, что выводы о причинах аварии будут сделаны после исследования специалистами сооружения, но не исключил, что затопление тоннеля могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в начале 2000-х годов.
Сейчас управляющая водохранилищем структура - ФГБУ "Канал им. Москвы" ведет одновременно работы по обследованию, проектированию и восстановлению аварийного участка дамбы, добавили в пресс-службе учреждения.
О строительстве
Канал Москва - Волга был построен в середине 1930-х годов, и переименован в Канал им. Москвы в 1947 году. На северо-востоке столицы он пересекал Волоколамское шоссе - оживленную автомобильную магистраль, ведущую, в частности, к главному московскому аэродрому в Тушино.
Как следует из документов, имеющихся в распоряжении ТАСС, в 2000 году по инициативе столичных властей под каналом на Тушинском участке был построен новый, третий автомобильный тоннель для организации движения из города в область и съезда на улицу Свободы. Соответствующее распоряжение 21 сентября 1999 года подписал мэр Москвы Юрий Лужков.
Заказчиком на проектирование и строительство выступила компания "Организатор" (основной заказчик дорожного строительства в Москве в конце 1990-х - середине 2000-х годов), а генеральным проектировщиком и генподрядчиком - корпорация "Трансстрой" (на тот момент и до 2007 года принадлежала бывшему министру транспортного строительства в 1985-1991 годы Владимиру Брежневу, затем до 2014 года входила в холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски, после перешла к предпринимателю Егору Андрееву).
Строительно-монтажные работы в тоннеле осуществлялись открытым способом. Для этого был полностью опорожнен участок Канала им. Москвы между шлюзами № 7 и № 8, демонтирован (срыт) участок русла канала, включая дамбы. Построенный тоннель был сдан в эксплуатацию в 2000 году. Обслуживается ГБУ "Гормост" Комплекса городского хозяйства Москвы.