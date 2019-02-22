Глава "Канала им. Москвы" назвал предварительные причины затопления Тушинского тоннеля

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Причиной промыва дамбы и затопления Тушинского тоннеля в Москве в январе этого года могут быть работы по строительству его третьей очереди в 2000 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал им. Москвы" Герман Елянюшкин по предварительным итогам работы комиссии по расследованию причин аварии.

"По предварительным данным, полученным в ходе изыскательских работ, причиной промыва дамбы могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля", - сказал он.

В результате обвала грунта со стороны правого берега водоканала утром 10 января образовалась промоина, через которую поток воды и глины хлынул на проезжую часть Тушинского тоннеля. Никто не пострадал, однако движение на примыкающем Волоколамском шоссе, одной из загруженных магистралей Москвы, в зоне происшествия было остановлено почти на восемь часов.

Заммэра Москвы Петр Бирюков ранее сообщил, что выводы о причинах аварии будут сделаны после исследования специалистами сооружения, но не исключил, что затопление тоннеля могло быть вызвано нарушениями при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в начале 2000-х годов.

Сейчас управляющая водохранилищем структура - ФГБУ "Канал им. Москвы" ведет одновременно работы по обследованию, проектированию и восстановлению аварийного участка дамбы, добавили в пресс-службе учреждения.

О строительстве

Канал Москва - Волга был построен в середине 1930-х годов, и переименован в Канал им. Москвы в 1947 году. На северо-востоке столицы он пересекал Волоколамское шоссе - оживленную автомобильную магистраль, ведущую, в частности, к главному московскому аэродрому в Тушино.