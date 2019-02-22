Непогода не повлияла на работу московских аэропортов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Аэропорты Московского авиаузла - Шереметьево, Внуково и Домодедово - работают в штатном режиме, отмен и задержек рейсов из-за погодных условий нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах аэропортов в пятницу.

Накануне Московское управление МЧС распространило предупреждение о снегопаде, метели, заносах на дорогах, гололедице и порывах северного ветра 13-18 м/с в Москве в пятницу. По данным главка, днем ветер местами может усилиться до 21 м/с.

"Видимость в районе аэропорта достаточна для совершения взлетно-посадочных операций - более 3,5 тыс. м. Более 60 единиц спецтехники используют службы аэропорта для расчистки и обработки реагентами перронов и взлетно- посадочных полос. Отмены и задержек рейсов в связи метеоусловиями отсутствуют", - сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово.

Шереметьево также работает в штатном режиме, аэропорт не вводил ограничений по вылетам и прилетам в связи с погодой в пятницу, заявили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Несмотря на сложные метеоусловия аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Сейчас более 100 единиц техники задействованы для очистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перрона от снега. <…> Возможны незначительные задержки в связи с антиобледенительной обработкой воздушных судов перед вылетом, отмен в связи с метеоусловиями нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе Внуково.

Накануне авиакомпания "Аэрофлот" отменила 25 рейсов, запланированных на четверг и пятницу, в московском аэропорту Шереметьево.