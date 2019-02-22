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Московское метро выпустит поздравительные транспортные карты "Единый" к 23 февраля

Тираж партии составит 400 тыс. экземпляров

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен выпустит ограниченную партию транспортных карт "Единый" с поздравительным дизайном в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Мы выпускаем специальную лимитированную в коллекцию наших метрофанатов - билет "Единый", который оформлен в дизайне, посвященном 23 февраля, то есть на обратной стороне будет написано "С 23 февраля", таким образом мы поздравим наших мужчин", - сказала она.

Как отмечается в сопроводительном материале, тираж составит 400 тыс. экземпляров. Карты будут на одну и две поездки. На лицевой стороне билета будет изображен армейский жетон с цифрой "23". Продажа стартует 23 февраля.

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