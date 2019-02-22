Плакаты советских художников времен войны покажут на выставке в московском метро

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Гости и жители Москвы смогут увидеть более 50 плакатов, созданных советскими художниками в годы Великой Отечественной войны, на выставке "Воин-Победитель", приуроченной ко Дню защитника Отечества. Экспозиция будет развернута на станции столичного метро "Воробьевы горы" с 22 февраля по 4 марта, сообщила в пятницу журналистам заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"В преддверии этого замечательного праздника - Дня защитника Отечества - мы решили сделать подарок для наших пассажиров. Сегодня здесь, на станции "Воробьевы горы", мы открываем совместно с нашими партнерами - с Музеем Победы - выставку, которая приурочена к 23 февраля. Экспонаты выделены из музейного фонда, их можно будет увидеть на станции в течение десяти дней", - сказала Темникова.

На выставке представлена агитационная графика Ираклия Тоидзе, Виктора Корецкого, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова. Экспонаты разместили в десяти стеклянных колбах, расположенных на платформе станции. Экспозицию дополняют военная форма и макеты оружия 1940-х годов.