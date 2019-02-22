График работы центров госуслуг "Мои документы" в Москве изменится 23 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Районные центры государственных услуг "Мои документы" в Москве будут работать 22 февраля в обычном режиме c 08:00 до 20:00, в праздничный день, 23 февраля, прием не производится. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе центров госуслуг столицы.

"Для удобства посетителей 22 февраля, в предпраздничную пятницу, время работы центров госуслуг останется без изменений. Центры госуслуг не работают только один день - 23 февраля", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с 24 февраля центры будут работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00 мск.

Сеть МФЦ "Мои документы" начала создаваться в Москве в 2011 году. Центры госуслуг работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. В Москве действует 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных и предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.