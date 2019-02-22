Заполняемость технопарков Москвы достигла 95%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заполняемость площадей технопарков Москвы сегодня выше, чем в офисных и торговых центрах. Она составляет 95%. Об этом в пятницу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения технопарка "Текон".

"У нас в городе сегодня в технопарках работают уже около 2 тыс. предприятий, в основном это малые и средние предприятия. Причём все технопарки заполнены почти до отказа, заполняемость - 95%, это выше, чем в офисах и торговых центрах", - сказал Собянин.

По его словам, в настоящее время в столице работают 34 технопарка, в них осуществляют деятельность более 1950 компаний, в которых трудятся 52 тыс. человек. Суммарная площадь всех технопарков составляет 600 га, а общая площадь относящихся к ним зданий и сооружений - более 2,1 млн кв. м. В 2015-2018 годах объем инвестиций в создание и развитие инфраструктуры технопарков составил порядка 20 млрд рублей.

Мэр напомнил, что компании "Текон" - крупному производителю средств промышленной автоматизации и микроэлектроники - был присвоен статус технопарка в декабре 2018 года. Резиденты технопарка "Текон" выпускают контроллеры, цифровые микросхемы, микроэлектронные компоненты и прочее оборудование для предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей. Основными заказчиками являются ПАО "МОЭК" и ПАО "Мосэнерго".