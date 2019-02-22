Автор музыки к "Умке" и "Чародеям" Евгений Крылатов отметит юбилей в узком кругу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, автор музыки к кинолентам "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", мультфильмам "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето", постановкам Малого театра и Театра Киноактера, а также еще более сотни сочинений для большого экрана, драматической и музыкальной сцены Евгений Крылатов в субботу отметит 85-летие. Маэстро намерен провести праздник в кругу самых близких, которые и без приглашения приедут поздравить его, поделился он в беседе с ТАСС.

"Банкет устраивать не буду, а буду, как всегда, сидеть дома. Никого не приглашаю, но всегда приходят мои друзья - сами, без звонков. И конечно, приедут мои дети. Вот таким скромным кругом и отметим", - рассказал юбиляр.

Праздничной дате посвятят свои передачи и новостные сюжеты центральные телеканалы. Маэстро подчеркнул, что внимание прессы для него в радость.

"Когда мне исполнилось 80 лет, мне позвонил мой друг, с которым мы написали несколько замечательных песен, Илья Резник и сказал: "Женя, как удивительно: ты один из самых любимых, популярных композиторов, а ни один канал не вспомнил про твой юбилей". И вот через пять лет - совсем другая ситуация, пожаловаться не могу", - отметил Крылатов.

Начало пути

Евгений Крылатов родился в Пермской области в семье заводских рабочих. Тягу к музыке унаследовал от отца: тот еще подростком на первые же заработанные деньги купил скрипку и вскоре начал брать уроки, а затем выучился игре на рояле, неплохо пел, собирал пластинки с произведениями выдающихся композиторов. Мама Крылатова прекрасно пела народные песни.

Евгений Павлович окончил Пермское музыкальное училище и отправился покорять столицу. В Московской консерватории он учился сразу на двух специальностях - композиторской и фортепианной, однако всегда считал приоритетом сочинение музыки. "Как многие композиторы, я хорошо владел фортепиано и поступил на второй факультет. Пианистов, как я, такое количество, что не было смысла заниматься фортепианной карьерой", - пояснил он.

Еще в годы учебы в консерватории Крылатов написал балет "Цветик-семицветик", который в 1965 году был поставлен в Большом театре и шел на его сцене в течение пяти лет. Всего за годы творческой деятельности маэстро написал большое количество сочинений в разных жанрах: симфоническая, камерная, эстрадная музыка, музыка для драматического театра, радио и телевидения. Но его визитной карточкой стал кинематограф.

Помощь друга

"Александр Зацепин сделал очень много для того, чтобы я вошел в мир кинематографа. И я всегда об этом помню", - отметил Крылатов.

"Мы с ним оба из тех, кто "понаехали": он из Алма-Аты [там композитор окончил консерваторию], а я из Перми. Он старше и раньше вошел в мир кинематографа. Став известным, он стал подтягивать и меня, чем вызывал неудовольствие режиссеров", - вспоминает маэстро.

Зацепин пригласил друга в соавторы нескольких проектов, а на одном из них - мультфильме "Умка" 1969 года - к удивлению режиссеров Владимира Пекаря и Владимира Попова вовсе оставил своего протеже работать самостоятельно. От недовольства кинематографистов не осталось и следа, когда Крылатов представил им свою музыку, и с тех пор маэстро еще не раз сотрудничал с Поповым.

Любимая работа

Своей любимой работой композитор называет советско- болгарский фильм 1976 года "Русалочка" режиссера Владимира Бычкова. "Если брать фильмы целиком, то самое дорогое и значительное для меня - "Русалочка". Его музыкальная тема - моя любимая", - признался Крылатов.

Работа маэстро для кино замерла в 1990-е годы, когда отрасль переживала кризис. "А когда все стало возвращаться к нормальной жизни, в кино пришли уже новые люди, со своими вкусами, - говорит Крылатов. - Сейчас музыка более прикладная, и это ни чуть не умаляет ее достоинства. Но другое время, и я занимаюсь своими делами - пишу отдельные произведения".

Маэстро сделал исключение для картины режиссера Артура Пинхасова "Братство Маргариты", которая сейчас находится в работе. "Здесь я впервые в жизни написал музыку раньше слов, - подчеркнул он. - А потом Любаша [Татьяна Залужная], автор песен многих наших звезд, написала замечательные стихи".

В творческом багаже маэстро много совместных работ с поэтами Юрием Энтиным, Леонидом Дербеневым, Евгением Евтушенко. "Может, последнее сотрудничество менее заметно, потому что это песни гражданского, социального, философского звучания, но по своему качеству и ценности для меня они не менее важны", - отметил он.

"Работал и с другими замечательными авторами - Беллой Ахмадулиной, Ильей Резником, хоть и меньше. Мне в жизни очень повезло: я работал с выдающимися поэтами нашего времени", - сказал Крылатов.