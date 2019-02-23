Росгидромет: температура воздуха в Москве в марте будет близка к норме

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в марте будет держаться в пределах нормы, однако в течение месяца возможны и сильные похолодания. Об этом ТАСС сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"По предварительным прогнозам, температура в марте в Москве будет в пределах или чуть выше нормы. Март - зимний месяц по климатическим характеристикам, поэтому возможны и холодные периоды", - сказал он.

23 февраля дневная температура в столице будет держаться на уровне минус 7 - минус 5 градусов, однако уже в воскресенье, 24 февраля, начнется очередная оттепель - столбик термометра поднимется до 2 градусов выше нуля. В понедельник, 25 февраля, воздух прогреется до плюс 4 градусов.