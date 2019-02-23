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Станцию московского метро "Каховская" закроют до 2021 года для строительства БКЛ

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин отметил, что Каховская линия построена более 30 лет назад и требует полной модернизации

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Станцию Московского метрополитена "Каховская" одноименной линии метро планируют закрыть в ближайшие месяцы до 2021 года для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Еще один важный участок - реконструкция станции "Каховская". В ближайшие месяцы мы ее закроем под реконструкцию для того, чтобы к концу 2020 года завершить участки на Южном и Юго-Восточном участке [БКЛ]", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что существующая Каховская линия метро должна стать частью БКЛ. "Линия построена более 30 лет назад, она требует полной модернизации, почему и приняли решение о ее реконструкции, чтобы увязать с БКЛ, которая строится по более современным технологиями", - пояснил заммэра, уточнив, что Южный и Юго-Западный участки БКЛ от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Каховская" планируется запустить одновременно в 2021 году.

Строительство южного участка БКЛ "Проспект Вернадского" - "Каховская", протяженность которого составляет 6,2 км, началось в апреле 2017 года. По данным пресс-службы столичной мэрии, этот участок является одним из наиболее важных в составе БКЛ, так как его сооружение позволит подключить к сети метро новую Коммунарскую линию, а также разгрузить средние участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий, южные участки Кольцевой линии и Московского центрального кольца (МЦК).

БКЛ - строящаяся линия московского метро, на схеме обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и МЦК.

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