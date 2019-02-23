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Около 2 тыс. человек пришли на митинг в честь годовщины Красной Армии в Москве

Из-за митинга и шествия перекрыли Страстной бульвар и Театральный проезд

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Митинг КПРФ в честь 101-й годовщины создания Красной Армии и Военно-морского флота, прошедший в центре Москвы, собрал около 2 тыс. участников. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В согласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столицы приняли участие около 2 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за митинга и шествия 23 февраля будут перекрыты Страстной бульвар и Театральный проезд.

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