Около 2 тыс. человек пришли на митинг в честь годовщины Красной Армии в Москве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Митинг КПРФ в честь 101-й годовщины создания Красной Армии и Военно-морского флота, прошедший в центре Москвы, собрал около 2 тыс. участников. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В согласованном властями Москвы публичном мероприятии в центре столицы приняли участие около 2 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за митинга и шествия 23 февраля будут перекрыты Страстной бульвар и Театральный проезд.