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Полиция проверяет информацию о массовой драке на юге Москвы

Ранее от граждан поступило сообщение о драке на улице Сумская

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские проверяют сообщение о массовой драке на Сумской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В 23:18 мск от граждан поступило сообщение о массовой драке на улице Сумская неподалеку от станции метро Южная. Прибывшими сотрудниками полиции противоправных действий не обнаружено", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент из больниц не поступало сообщений о травмированных, а также не было заявлений в полицию. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов ищут возможных свидетелей.

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