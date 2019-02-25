Около 350 бесплатных спектаклей и концертов пройдут на фестивале "Московская Масленица"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут бесплатно посмотреть около 350 различных спектаклей и концертов в рамках фестиваля "Московская Масленица", который пройдет в городе с 1 по 10 марта, сообщается на информационном портале столичного правительства.

"Более 200 спектаклей и около 150 концертов пройдут на фестивале "Московская Масленица". Увидеть их можно будет с 1 по 10 марта на 15 площадках. Представления покажут на сценах, расположенных на площади Революции и Тверской площади, улицах Профсоюзной, Городецкой, Ярцевской, Новопесчаной, Хачатуряна и Митинской, на бульваре Дмитрия Донского и Ореховом бульваре, на площади Славы, а также на площади Юности в Зеленограде и Сиреневом бульваре в Троицке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Манежной площади и на переходе к площади Революции представления будут устраивать прямо на улице, вовлекая в действо зрителей. Полное расписание мероприятий фестиваля "Московская Масленица" можно найти на официальном сайте организаторов цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

В 2018 году гостями "Московской Масленицы" стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили порядка 3 тыс. развлекательных мероприятий.