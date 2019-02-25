В Москве отреставрировали усадебный дом Дмитрия Тверитинова

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Реставрация фасадов усадебного дома врача и религиозного вольнодумца Дмитрия Тверитинова в Колпачном переулке столицы завершилась. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Специалисты очистили стены от грязи и пыли, удалили отслоившуюся краску и штукатурку. На кирпичных стенах, а также на белокаменном цоколе трещины заполнили специальным составом. Металлическую кровлю привели в порядок, заменили систему водостока", - приводит портал слова руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Отмечается, что у здания, выполненного в стиле барокко, появился выступ с арочными окнами на первом этаже. Окна второго этажа обрамлены декоративными карнизами. Кроме того, углы здания украсили плоскими полуколоннами, стены - карнизами, а кирпичные стены покрыли известковым раствором, чтобы укрепить кладку и сохранить фактуру.

Дом Тверитинова был построен в XVIII веке и в начале принадлежал боярам Онучиным. Они продали его Дмитрию Тверитинову, который прожил в нем до 1741 года. Нынешний облик здание приобрело, когда им владел армянский купец Г. А. Тембоз. При нем его перестроил московский архитектор Василий Яковлев. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.